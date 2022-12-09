Тоня Матвієнко випустила романтичну пісню про кульбаби у незвичному для себе стилі

Пісню "Кульбаби" артистка записала 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення рф до України.

Українська співачка Тоня Матвієнко потішила прихильників випуском нової романтичної композиції під назвою "Кульбаби".

За словами Матвієнко, цим треком вона хотіла здивувати не лише слухачів, а й саму себе: вокальні партії записані не в притаманній для співачки манері.

Як згадує Тоня, студійна робота над треком здійснювалася 23 лютого, в останній день перед початком повномасштабної війни. Сам реліз артистка планувала на травень як подарунок до дня народження чоловіка Арсена Мірзояна.

Презентуючи трек у грудні, Матвієнко сподівається, що пісня своїм змістом та грайливим настроєм може наштовхнути слухачів на теплі спогади з минулого та підтримати дух українців:

"Так, зараз не весна й кульбаб ми не бачимо, але я хочу, щоби пісня "Кульбаби" зігрівала кожного українця. Можливо, вона поверне вас у юність, де ви зустріли перше кохання. Або в пісні впізнаєте себе в сьогоденні – закоханого до нестями. Тільки з почуттям кохання ми маємо надію на світле майбутнє", - прокоментувала прем'єру Матвієнко.

Автором слів та музики виступив Іван Клименко, який співпрацював над аранжуванням з Олександром Пришляком.

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