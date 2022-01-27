У Парижі попрощалися із Гаспаром Ульєлем: фото, відео

На церемонію прийшли рідні, друзі, фанати та колеги актора.

У Франції попрощалися із відомим французьким актором Гаспаром Ульєлем.

Знаменитість помер 19 січня після нещасного випадку на гірськолижному курорті Ла Розьєр в Альпах, зіткнувшись з іншим лижником. Зірці стрічки "Ганнібал: Сходження" було 37 років.

27 січня у Парижі відбулося прощання зі знаменитістю.

Церемонія прощання із Гаспаром Ульєлем / Associated Press

Церемонію провели у церкві Сент-Есташ. Біля входу стояв чорно-білий портрет покійного актора.

Церемонія прощання із Гаспаром Ульєлем / Associated Press

Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, фанати і зіркові колеги, зокрема, актори Венсан Кассель, Анна Муглаліс, Дамієн Боннар, Катрін Деньов, Мелані Тьєррі, Аміра Казар, Леа Сейду, Луї Гаррель та Матьйо Амальрік.

Матьйо Амальрік / Associated Press

Катрін Деньов / Associated Press

Леа Сейду (ліворуч) / Associated Press

Анна Муглаліс та Дамієн Боннар / Associated Press

Церемонія прощання із Гаспаром Ульєлем / Getty Images

Також на похороні була цивільна дружина Гаспара – акторка та модель Гаель П'єтрі з їхнім сином Орсо, якому в лютому виповниться шість років. Пара була у стосунках протягом дев'яти років.

Гаель П'єтрі з сином / Getty Images

Коли труну винесли з храму, присутні провели актора в останню путь оплесками.

Церемонія прощання із Гаспаром Ульєлем / Getty Images

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