Учасник "ТНМК" Фоззі відповів, чому вирішив збирати для ЗСУ лише аптечки

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, учасники гурту "ТНМК" одразу зрозуміли, що потрібні своїй країні.

Хтось вирушив на фронт, а хтось почав допомагати в тилу. Олександр Сидоренко, більш відомий як Фоззі, від перших днів повномасштабної війни почав волонтерити. Спочатку музикант займався пошуком і їжі для військових, і амуніції. Та згодом дещо змінив напрямок своєї допомогти.

Фото: скріншот з відео

Якось до Фоззі звернувся гітарист "ТНМК" з проханням знайти для його роти індивідуальні аптечки. Олександр допоміг колезі. Та після цього до музиканта все частіше стали надходити запити з проханням знайти аптечки. Відтоді знаменитість і почав шукати для військових лише їх.

"Аптечки з'явилися не одразу. Якось з'ясувалося, що на них велика потреба. І звернувся до мене наш гітарист Ярослав. Він сказав, що на їхню роту ЗСУ треба десь знайти 100 індивідуальних аптечок. Люди почали звертатися: "А у вас є аптечки? Ви збираєте аптечки? Які у вас аптечки?". Ми прийшли до того, що зосередилися саме на тому. Потреб дуже багато. Ми зібрали десь близько тисячі аптечок. А запитів там на п'ять тисяч. Тому збираємо і далі", - розповів Фоззі в ефірі телемарафону.

Фото: скріншот з відео

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