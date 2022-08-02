На Сумщині зафіксовано понад 60 прильотів - Живицький

На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

За день росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Усього 2 серпня зафіксовано 62 прильоти.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Есманьська громада: після 16:00 відбувався артилерійський обстріл та мінометний обстріл в різних населених пунктах громади. Продовжився артобстріл і після 18:00.

Хотінська громада: мінометний обстріл після 20 годин − 10 прильотів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з гранатометів, близько 20 години − 10 прильотів.

"На щастя, в усіх випадках - без жертв і руйнувань. Дякую нашим захисникам", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, Львівщину трясонуло від потужних ракетних ударів.

Росіяни продовжують обстрілювати Миколаїв, Херсонщину та Дніпропетровщину

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