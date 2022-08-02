В Сумской области зафиксировано более 60 прилетов — Живицкий

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
За день россияне совершили шесть обстрелов приграничных громад Сумской области.
Всего 2 августа зафиксировано 62 прилета.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
- Эсманьская громада: после 16:00 происходил артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах громады. Продолжился артобстрел и после 18:00.
- Хотинская громада: минометный обстрел после 20 часов – 10 прилетов.
- По Середино-Будской громаде враг бил из гранатометов, около 20 часов – 10 прилетов.
"К счастью, во всех случаях — без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам", — отметил Живицкий.
Напомним, Львовщину сотрясало от мощных ракетных ударов.
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