В Сумской области зафиксировано более 60 прилетов — Живицкий

К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

За день россияне совершили шесть обстрелов приграничных громад Сумской области.

Всего 2 августа зафиксировано 62 прилета.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Эсманьская громада: после 16:00 происходил артиллерийский обстрел и минометный обстрел в разных населенных пунктах громады. Продолжился артобстрел и после 18:00.

Хотинская громада: минометный обстрел после 20 часов – 10 прилетов.

По Середино-Будской громаде враг бил из гранатометов, около 20 часов – 10 прилетов.

"К счастью, во всех случаях — без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам", — отметил Живицкий.

Напомним, Львовщину сотрясало от мощных ракетных ударов.

Россияне продолжают обстреливать Николаев, Херсонскую и Днепропетровскую области

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