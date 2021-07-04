Відомі подробиці госпіталізації МакSим: "Лежить у VIP-палаті"

Артистка понад три тижні перебуває в лікарні.

Стали відомі подробиці госпіталізації російської співачки МакSим, яка в середині червня опинилася в клініці з гострою пневмонією.

Артистка перебуває в одній з приватних московських клінік, де її ввели у штучну кому. Стала відома вартість лікування артистки. Так, двотижневе проживання у VIP-палаті, в якій лежить зірка, коштує мільйон рублів. Про це пише видання StarHit з посиланням на НТВ.

"Шкода її дуже. Привезли до преміум-відділення, так. Знаємо, що там лежить МакSим в поганому стані. Запитуємо, коронавірус? Кажуть, може, і не коронавірус. А тоді що?" - йдеться в повідомленні.

instagram.com/maksimartist

Також зазначається, що за декілька днів до госпіталізації МакSим з розмахом відсвяткувала 38-річчя та відкрила свою школу мистецтв. Наступного дня виконавиці стало зле. Тест на COVID-19 був негативним, тому зірка вирішила не скасовувати концерт в Казані. Музикант Андрій Державін виступав на одній сцені зі співачкою. За його словами, артистці було кепсько, але вона й виду не подала.

Невдовзі виконавицю госпіталізували. З симптомів у неї була температура під 40, сильний кашель, слабкість і на 40% уражені легені. Аби допомогти боротися із хворобою, медики ввели співачку в штучну кому та підключили до апарату ШВЛ. За 10 днів стан МакSим погіршився. Після повідомлення про те, що в артистки уражені легені на більш ніж 75%, стало відомо, що частина ураження більш ніж 80%.

Нагадаємо, нещодавно директорка МакSим пригадала розмову з нею перед комою. Наразі директорка артистки також перебуває у лікарні.

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