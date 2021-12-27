Відомий російський співак зізнався, що має проблеми з алкоголем

Лікарі діагностували йому третю стадію алкоголізму.

Відомий російський співак Діма Білан зробив відверте зізнання.

Так, виконавець розповів, що має проблеми з алкоголем. В інтерв'ю Ксенії Собчак співак зізнався, що лікарі діагностували йому третю стадію алкоголізму.

"Так, я випиваю. Але моє обличчя говорить про те, що я випиваю небагато. Я, на жаль, маю таку проблему... Я не можу зупинитися, коли випиваю. Ну немає такої сім'ї, де хтось не мав би такої проблеми, а в нашій країні, тим більше", - поділився артист.

Діма Білан у стані алкогольного сп'яніння / instagram.com/bilanofficial

Також Білан розповів, що проблеми з алкоголем почалися чотири роки тому. Виконавець зловживає спиртними напоями раз на два місяці. Втім, Білан переконаний, що контролює свою залежність.

Нагадаємо, місяць тому Білан виступав на сцені у стані алкогольного сп'яніння. Тоді Instagram-stories він пояснив, що був дуже втомлений та виснажений. Втім, відео він записував також у стані алкогольного сп'яніння.

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