Відомий український актор зізнався у судимості, якою нині пишається

Український актор, зірка фільму "Скажене весілля" Арам Арзуманян приголомшив новиною, що був судимий.

Арам ще з юності прихильник спорту. Актор пригадав, як втрапив у кримінальну халепу. За його словами, вони з друзями побилися з тренером роти спеціального призначення "Беркут" після одного з чемпіонатів України.

"Це ніяк не пов'язано з кримінальним світом, але я судимий за бійку. Після чемпіонату України ми відсвяткували, відпочили. Потім не поділили таксі. До речі, конфлікт виник з тоді ще тренером "Беркуту". Побили їх. Їх троє, нас троє. І все, на ранок мене розшукували", - поділився знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зрештою, зірку засудили. Він отримав "два на чотири" роки умовного покарання. Тобто, якщо за два роки знову порушити закон, то актора би притягли до відповідальності з суворішими обмеженнями.

Арам Арзуманян / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Так, судимий, умовне покарання два на чотири. Це коли два роки ти відмічаєшся, але у тебе ще там чотири роки про запас є", - пояснив Арам.

Втім, Арзуманян розповів, що судимість вже у минулому. До того ж нині з'ясувалося, що артист зробив ще й добру справу своїм вчинком. Оскільки побив "беркутівця", який за деякими чутками, наразі "тренує російський спецназ у Криму".

"Мене ще за благородну справу судили", - жартома зробив висновок Арзуманян.

Нагадаємо, раніше українського актора Остапа Ступку було притягнуто до відповідальності за скоєну п'яну ДТП у центрі Києва. Так, артисту винесли відповідний вирок, з яким він не погодився.

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