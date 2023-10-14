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Відомий український репер "вбив" себе у емоційному кліпі

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
408
Час на прочитання
2 хв
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Відомий український репер "вбив" себе у емоційному кліпі

Репер ХАС

Репер ХАС приголомшив відео на трек "Цілуй мене".

Український співак та репер ХАС представив новий драматичний кліп на композицію "Цілуй мене".

Трек увійшв до нового романтичного міні-альбому "Любов на любов". Свіжою відеороботою ХАС довів шанувальників до сліз, адже за сюжетом гине у автокатастрофі.

Режисером кліпу виступив Олександр Хоменко, який вже співпрацював з Хасом та відомий завдяки кліпу "Не продам".

"Це пісня про той етап стосунків, коли ти бачиш як на тебе дивляться і вдають, що люблять. І ти розумієш, що це не те, чого ти хочеш, але заспокоюєш себе, що це те, на що ти наразі заслужив. "Цілуй мене" це про те, коли ти бачиш, що все не щиро, деколи награно, деколи з перебільшенням, деколи не дограли. Але ти це приймаєш, тому що це все, що ти зараз маєш. І для тебе це деколи солодше, ніж любов, бо якщо ти вже любові не відчуваєш, то хоча би є це", - розповів про пісню ХАС.

За словами репера, знімаючи кліп на композицію, вони з режисером хотіли доповнити глибину композиції емоційним відеорядом:

"Цілуй мене" емоційно та за змістом досить важка пісня, і сюжет відео на неї розповідає теж непросту історію. Тобто це тримає увагу глядача і на словах пісні, і на самій картинці. Цим відео ми хотіли донести те, що ми всі дуже переоцінюємо себе в житті інших. Ми думаємо, що коли нас не стане, то життя зупиниться. Насправді це не так. Проходить час, біль стихає, життя продовжується і люди живуть далі", - прокоментував артист.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин та репер ХАС приголомшили шанувальників спільною композицією "Сонце".

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Дата публікації
Перегляди
408
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