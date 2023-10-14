Відомий український репер "вбив" себе у емоційному кліпі

Український співак та репер ХАС представив новий драматичний кліп на композицію "Цілуй мене".

Трек увійшв до нового романтичного міні-альбому "Любов на любов". Свіжою відеороботою ХАС довів шанувальників до сліз, адже за сюжетом гине у автокатастрофі.

Режисером кліпу виступив Олександр Хоменко, який вже співпрацював з Хасом та відомий завдяки кліпу "Не продам".

"Це пісня про той етап стосунків, коли ти бачиш як на тебе дивляться і вдають, що люблять. І ти розумієш, що це не те, чого ти хочеш, але заспокоюєш себе, що це те, на що ти наразі заслужив. "Цілуй мене" це про те, коли ти бачиш, що все не щиро, деколи награно, деколи з перебільшенням, деколи не дограли. Але ти це приймаєш, тому що це все, що ти зараз маєш. І для тебе це деколи солодше, ніж любов, бо якщо ти вже любові не відчуваєш, то хоча би є це", - розповів про пісню ХАС.

За словами репера, знімаючи кліп на композицію, вони з режисером хотіли доповнити глибину композиції емоційним відеорядом:

"Цілуй мене" емоційно та за змістом досить важка пісня, і сюжет відео на неї розповідає теж непросту історію. Тобто це тримає увагу глядача і на словах пісні, і на самій картинці. Цим відео ми хотіли донести те, що ми всі дуже переоцінюємо себе в житті інших. Ми думаємо, що коли нас не стане, то життя зупиниться. Насправді це не так. Проходить час, біль стихає, життя продовжується і люди живуть далі", - прокоментував артист.

Нагадаємо, раніше Олександр Волошин та репер ХАС приголомшили шанувальників спільною композицією "Сонце".

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