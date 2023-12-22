Відомий український співак вперше показав обличчя 4-місячного сина

Ivan NAVI розчулив милим кадром з малюком.
Український співак Ivan NAVI поділився з шанувальниками новими світлинами зі своїм крихітним сином Дарієм.
На сторінці в Instagram виконавець хіта "Тимчасовий релакс" розмістив фотографії, де тримає малюка на руках, а він йому щиро усміхається. Зазначимо, що це вперше, коли Іван показав обличчя хлопчика.
Як зазначив зірковий батько, його сину вже виповнилося чотири місяці. З цієї нагоди Ivan NAVI й розмістив зворушливі сімейні знімки:
"Дарусику сьогодні чотири місяці. Найсолодша дитина в світі", - підписав фото щасливий батько.
До речі, дружина виконавця Романія теж поділилася атмосферним кадром з цієї фотосесії, де родина позувала на тлі новорічної ялинки.
Нагадаємо, що у серпні цього року співак Ivan NAVI здивував шанувальників звісткою, що у нього народився первісток. Адже до цього артист тримав у таємниці особисте життя. Згодом виконавець розсекретив, що він одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Романія, вона лікарка і за професією хірург-стоматолог. Іван поділився, що вони з обраницею вже дуже давно разом, втім не став уточнювати скільки саме часу.
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