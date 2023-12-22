Відомий український співак вперше показав обличчя 4-місячного сина

Український співак Ivan NAVI поділився з шанувальниками новими світлинами зі своїм крихітним сином Дарієм.

На сторінці в Instagram виконавець хіта "Тимчасовий релакс" розмістив фотографії, де тримає малюка на руках, а він йому щиро усміхається. Зазначимо, що це вперше, коли Іван показав обличчя хлопчика.

Як зазначив зірковий батько, його сину вже виповнилося чотири місяці. З цієї нагоди Ivan NAVI й розмістив зворушливі сімейні знімки:

"Дарусику сьогодні чотири місяці. Найсолодша дитина в світі", - підписав фото щасливий батько.

Ivan NAVI з сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Ivan NAVI з сином / Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

До речі, дружина виконавця Романія теж поділилася атмосферним кадром з цієї фотосесії, де родина позувала на тлі новорічної ялинки.

Ivan NAVI з дружиною та сином / Фото: instagram.com/dr.romania_ilyk

Нагадаємо, що у серпні цього року співак Ivan NAVI здивував шанувальників звісткою, що у нього народився первісток. Адже до цього артист тримав у таємниці особисте життя. Згодом виконавець розсекретив, що він одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Романія, вона лікарка і за професією хірург-стоматолог. Іван поділився, що вони з обраницею вже дуже давно разом, втім не став уточнювати скільки саме часу.

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