Віктор Павлік показав, як з'їздив до сина на могилу

Також виконавець поділився, який букет привіз Павлу.
Український співак Віктор Павлік днями побував на могилі свого сина Павла Павліка, життя якого два роки тому забрав рак.
У сторіз своєї сторінки в Instagram Віктор Франкович розмістив декілька фотографій. На одній з них зображений новорічний букет, зроблений з гілок ялинки, червоних шарів та іншої святкової атрибутики. На іншому фото Павлік показав, що привіз цей букет своєму сину на могилу.
Як відомо, син Віктора Павліка від ексдружини Лариси Созаєвої Павло Павлік помер 7 серпня 2020 року. Життя 21-річного хлопця забрав рак хребта. Як раніше розповідав Павлік, у серпні 2018 року у Павла Павліка несподівано почали відмовляти ноги.
Після того, як хлопець здав необхідні аналізи та зробив МРТ лікарі приголомшили діагнозом – саркома, рак хребта. Почалася виснажлива боротьба за життя Павла. 18 курсів хіміо- та променевої терапії, тривала реабілітація. Хлопцеві ставало краще. Проте, на жаль, згодом хвороба повернулася.
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