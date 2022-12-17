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Віктор Павлік показав, як з'їздив до сина на могилу

Віктор Павлік показав, як з'їздив до сина на могилу

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
917
Час на прочитання
1 хв
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Віктор Павлік показав, як з'їздив до сина на могилу

Віктор Павлік з сином Павлом / Фото: facebook.com/vpavlik100

Також виконавець поділився, який букет привіз Павлу.

Український співак Віктор Павлік днями побував на могилі свого сина Павла Павліка, життя якого два роки тому забрав рак.

У сторіз своєї сторінки в Instagram Віктор Франкович розмістив декілька фотографій. На одній з них зображений новорічний букет, зроблений з гілок ялинки, червоних шарів та іншої святкової атрибутики. На іншому фото Павлік показав, що привіз цей букет своєму сину на могилу.

Віктор Павлік побував на могилі сина Павла / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік побував на могилі сина Павла / Фото: instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік побував на могилі сина Павла / © instagram.com/viktorpavlik
Віктор Павлік побував на могилі сина Павла / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Як відомо, син Віктора Павліка від ексдружини Лариси Созаєвої Павло Павлік помер 7 серпня 2020 року. Життя 21-річного хлопця забрав рак хребта. Як раніше розповідав Павлік, у серпні 2018 року у Павла Павліка несподівано почали відмовляти ноги.

Павло Павлік / © facebook.com/profile.php?id=100004387759464
Павло Павлік / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

Після того, як хлопець здав необхідні аналізи та зробив МРТ лікарі приголомшили діагнозом – саркома, рак хребта. Почалася виснажлива боротьба за життя Павла. 18 курсів хіміо- та променевої терапії, тривала реабілітація. Хлопцеві ставало краще. Проте, на жаль, згодом хвороба повернулася.

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Дата публікації
Перегляди
917
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