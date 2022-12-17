Виктор Павлик показал, как съездил к сыну на могилу

Украинский певец Виктор Павлик на днях побывал на могиле своего сына Павла Павлика, жизнь которого два года назад унес рак.

В сторис своей страницы в Instagram Виктор Франкович разместил несколько фотографий. На одной из них изображен новогодний букет, сделанный из веток елки, красных шаров и другой праздничной атрибутики. На другом фото Павлик показал, что привез этот букет сыну на могилу.

Виктор Павлик побывал на могиле сына Павла / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик побывал на могиле сына Павла / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Как известно, сын Виктора Павлика от экс-жены Ларисы Созаевой Павел Павлик умер 7 августа 2020 года. Жизнь 21-летнего парня унес рак позвоночника. Как ранее рассказывал Павлик, в августе 2018 у Павла Павлика неожиданно начали отказывать ноги.

Павел Павлик / Фото: facebook.com/profile.php?id=100004387759464

После того, как парень сдал необходимые анализы и сделал МРТ врачи ошеломили диагнозом – саркома, рак позвоночника. Началась изнурительная борьба за жизнь Павла. 18 курсов химио- и лучевой терапии, длительная реабилитация. Парню становилось лучше. Однако, к сожалению, впоследствии заболевание вернулось.

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