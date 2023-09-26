Володимир Остапчук зачарував обіймами з молодою дружиною на нових фото

Пара разом відвідала світський захід.
Український телеведучий Володимир Остапчук поділився новими світлинами з коханою, журналісткою Катериною Полтавською.
Шоумен разом зі своєю 23-річною дружиною поділився романтичними кадрами у своїх Instagram-stories. На фото у дзеркалі зіркова пара не приховувала ніжних почуттів та показала поцілунки з обіймами.
Нові світлини закохані зробили перед тим, як вирушити на світський захід. Володимир та Катерина відвідали музичну премію MUZVAR. Фото шоумен залишив без підпису.
Для спільного виходу обраниця ведучого обрала стильний шкіряний костюм з довгої спідниці та коротенького топу, який відкрив її струнку талію. На плечі дівчина накинула жакет у колір вбрання. Свій образ Катерина доповнила пишними локонами та яскравим макіяжем.
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