Володимир Остапчук зачарував обіймами з молодою дружиною на нових фото

Український телеведучий Володимир Остапчук поділився новими світлинами з коханою, журналісткою Катериною Полтавською.

Шоумен разом зі своєю 23-річною дружиною поділився романтичними кадрами у своїх Instagram-stories. На фото у дзеркалі зіркова пара не приховувала ніжних почуттів та показала поцілунки з обіймами.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нові світлини закохані зробили перед тим, як вирушити на світський захід. Володимир та Катерина відвідали музичну премію MUZVAR. Фото шоумен залишив без підпису.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Для спільного виходу обраниця ведучого обрала стильний шкіряний костюм з довгої спідниці та коротенького топу, який відкрив її струнку талію. На плечі дівчина накинула жакет у колір вбрання. Свій образ Катерина доповнила пишними локонами та яскравим макіяжем.

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