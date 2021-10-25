Євгенія Власова про виліт з "Танців": "Я рада тому, що зараз сталося"

Євгенія Власова про виліт з "Танців": "Я рада тому, що зараз сталося"

Артистка чесно зізналася, що втомилася від шоубізнесу.

Співачка Євгенія Власова прокоментувала свій виліт після восьмого прямого ефіру "Танців з зірками".

Артистка зізналася, що насправді не засмучується і радіє, що покинула проєкт саме зараз.

"Для мене це свобода. Я не переживаю. Лише одна думка, – я хотіла все ж таки дійти до фіналу. Але, бачите, голосування ваше не спрацювало. Бо лише це нас могло врятувати. Логай технічний, його обрали", - пояснила артистка.

Власова розповіла, що дуже втомилася.

"Тепер я можу не хорохоритися і чесно сказати, що я давно втомилася і я рада тому, що зараз сталося. Я втомилася від шоубізнесу. Для мене це було великим випробуванням – спілкуватися з людьми з шоубізнесу. Це трохи інші люди, від яких я відвикла", - зазначила співачка.

Також вона розповіла, за кого вболіватиме з тих, хто лишився. У фаворитах Власової – актор Костянтин Войтенко та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька. Євгенія закликала голосувати за цих учасників, бо "саме голоси глядачів все вирішують і на проєкті все по-чесному".

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