"Євробачення-2022": дивіться онлайн-трансляцію церемонії відкриття

Сьогодні, 8 травня, о 17:00 розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022".

Участники із 40 країн пройдуться бірюзовим хідником у Турині.

Відомо, що представники України, гурт Kalush Orchestra з'явиться перед фотооб'єктивами сьомими.

Подивитися онлайн-трансляцію відкриття можна тут:

Нагадаємо, на "Євробаченні" цього року виступлять представники 40 країн. Так, повернулася Вірменія, яка минулого року відмовилася від участі через не дуже сприятливу ситуацію в країні та політичну кризу. Також Чорногорія позмагається за перемогу у пісенному конкурсі. Країна два роки не їздила на "Євробачення" через фінансові труднощі.

А от Білорусі знову не буде. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила рішення про призупинення членства країни.

Також EBU відсторонив від подальшої участі у "Євробаченні" Росію. Виконавча рада конкурсу ухвалила таке рішення після вторгнення країни–агресорки до України.

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