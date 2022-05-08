Юрій Горбунов показав, як провідав українських військових у шпиталі

Український ведучий та продюсер Юрій Горбунов вирішив підбадьорити наших бійців, які були поранені під час війни.

На сторінці в Instagram Горбунов запостив декілька світлин, на яких зображений разом з українськими військовими. Зірка з'їздив до одного з військових шпиталів, де перебувають наші поранені солдати.

Горбунов розповів, що також послухав багато історій від бійців, від яких емоції переповнюють:

instagram.com/gorbunovyuriy

"Відвідини хлопців у військовому шпиталі – завжди емоційно переповнені! Неймовірні історії війни, які вони прожили – вражають! Це герої з Попасної, Рубіжного, Щастя! І, найголовніше, що вони вижили! В їхніх очах досі все пекло війни!" – поділився Горбунов.

instagram.com/gorbunovyuriy

instagram.com/gorbunovyuriy

Ведучий додав, що після одужання українські військові знову рвуться на передову, аби захищати наші землі та український народ: "Одужуйте, герої!" – побажав військовим Горбунов.

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