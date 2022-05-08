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До Івано-Франківська переїздить університет з Сєвєродонецька

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До Івано-Франківська переїздить університет з Сєвєродонецька

Фото з відкритих джерел

Від початку бойових дій з "гарячих точок" евакуювали чимало вишів до більш безпечних областей України. 

Не стало винятком і Прикарпаття. Так, до Івано-Франківська переїде Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Про це повідомила пресслужба навчального закладу. 

Зазнаається, що Міністерство внутрішніх справ України прийняло попереднє рішення про передислокацію вишу до Івано-Франківська. Університет буде розміщено на базі Прикрапатського факультету Національної академії внутрішніх справ. 

До слова, після окупації Луганська та проголошення там так званої "ДНР" 2014-го університет переїхав до Сєвєродонецька. Втім, вже 2022-го росіяни обстрілюють і його. 

Нагадаємо, цього року через війну абітурієнти не складатимуть ЗНО. Натомість для вступу до вищих навчальних закладів впровадили мультипредметний іспит з трьох дисциплінукраїнська мова, математика та історія. Завдань з української літератури не буде. Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин.

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