В Ивано-Франковск переезжает университет из Северодонецка

С начала боевых действий из "горячих точек" эвакуировали немало вузов в более безопасные области Украины.

Не стало исключением и Прикарпатье. Так, в Ивано-Франковск переедет Луганский государственный университет внутренних дел имени Е.А. Дидоренко.

Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Отмечается, что Министерство внутренних дел Украины приняло предварительное решение о передислокации вуза в Ивано-Франковск. Университет будет размещен на базе Прикрапатского факультета Национальной академии внутренних дел.

К слову, после оккупации Луганска и провозглашения там так называемой "ДНР" в 2014-м университет переехал в Северодонецк. Впрочем, уже в 2022 году россияне обстреливают и его.

Напомним, в этом году из-за войны абитуриенты не будут сдавать ВНО. Для вступления в высшие учебные заведения внедрили мультипредметный экзамен по трем дисциплинам : украинский язык, математика и история. Заданий по украинской литературе не будет. В общей сложности участники ВНО должны выполнить 60 заданий за 80 минут.

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