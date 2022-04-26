Поступающие будут сдавать мультидисциплинарный тест: появился демонстрационный вариант

В этом году выпускники школ будут сдавать мультипредметный экзамен для поступления в высшие учебные заведения: появился его демонстрационный вариант.

Каждый поступающий-2022 в вуз теперь имеет возможность ознакомиться с вариантом НМТ-теста перед его сдачей. Демонстрационный вариант появился на сайте УЦОКО.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

Загрузить тест можно в pdf-формате, потренироваться выполнять задания и научиться распределять время. Тест также содержит правильные ответы. Это возможность сразу проверить себя.

Пока МОН работает над онлайн-версией пробного НМТ.

К слову, в этом году из-за войны абитуриенты не будут сдавать ВНО. Для вступления в высшие учебные заведения внедрили мультипредметный экзамен по трем дисциплинам: украинский язык, математика и история. Заданий по украинской литературе не будет. В общей сложности участники ВНО должны выполнить 60 заданий за 80 минут.

Как сообщалось, украинские абитуриенты, желающие поступить в вузы в Украине, но сейчас находящиеся в странах Европы, могут сдать ЗНО-2022 по месту временного проживания. Сделать это можно будет даже в Европе.

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