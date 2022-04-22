В МОН сообщили, в каком формате будут завершать учебный год университеты и колледжи

В МОН сообщили, в каком формате будут завершать учебный год университеты и колледжи

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям высшего и профессионального высшего образования в зависимости от безопасности в регионе восстановить и осуществлять образовательный процесс очно, в смешанной форме или дистанционно.

МОН направило руководителям высшего и профессионального высшего образования всех форм собственности и сфер управления письма-рекомендации по отдельным вопросам завершения 2021/2022 учебного года в условиях войны, которую развязала РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"С учетом особенностей состояния территории и течения военных действий, МОН рекомендует руководителям учебных заведений восстановить и осуществлять образовательный процесс очно, в смешанной форме или дистанционно. Важно установить связь со всеми работниками и соискателями образования, а также помочь им включиться в процесс образования учетом места нахождения", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что если образовательное учреждение расположено в зоне проведения активных боевых действий и не может возобновить образовательный процесс, студенты могут дождаться восстановления, прослушать отдельные учебные дисциплины в других вузах в рамках внутренней академической мобильности или учиться самостоятельно.

"Для претендентов на образование невыпускных курсов, в случае невозможности выполнения индивидуального учебного плана 2021/22 учебного года в полном объеме, рекомендуется внести изменения в индивидуальные учебные планы и осуществить перенос части образовательных компонентов (учебных дисциплин, индивидуальных заданий, практик)", — поясняют в МОН.

Для студентов выпускных курсов необходимо обеспечить выполнение учебного плана с учетом признания результатов неформального и информационного образования, а также академической мобильности.

Досрочное завершение учебного года для них неприемлемо, поскольку это означает невозможность своевременного получения документа об образовании. Для претендентов на образование выпускных курсов необходимо провести аттестацию в установленные сроки и обеспечить своевременную выдачу документов получения соответствующего уровня образования. При невозможности проведения аттестации претендентов в традиционном формате, рекомендуем провести аттестацию дистанционно", — говорится в сообщении.

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В Минобразования заявляют, что в настоящее время принимаются необходимые меры для временного перемещения некоторых профессиональных учреждений передвысшего и высшего образования, что позволит восстановить процесс образования.

"Если отдельные учреждения не будут перемещены и не возобновят образовательный процесс, МОН примет меры для обеспечения продолжения и завершения обучения претендентов на образование, в частности, с сохранением мест обучения по государственному (региональному) заказу", — отмечают в МОН.

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