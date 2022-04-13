Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса – Шкарлет

Министр образования и науки назвал это еще одним шагом к победе Украины.

Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Основанием для решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, 6 консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования. Благодарен Секретариату Группы сопровождения Болонского процесса за поддержку Украины в это непростое время", — написал он.

Добавим, что Болонский процесс – это структурная реформа высшего образования на европейском пространстве. Процесс объединения Европы, его распространение на восток и прибалтийские страны сопровождается формированием общего образовательного и научного пространства и разработкой единых критериев и стандартов в этой сфере в масштабах всего континента. Этот процесс получил название Болонского от названия университета в итальянском городе Болонья, где были начаты такие инициативы.

Кабмин ранее денонсировал три соглашения о сотрудничестве в области науки и технологий с Беларусью.

Напомним, угроза участия белорусских вооруженных сил в войне России против Украины сохраняется. Также, по данным Минобороны Украины, остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

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