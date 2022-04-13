Росію та Білорусь виключили з Болонського процесу - Шкарлет

Міністр освіти і науки назвав це ще одним кроком до перемоги України.

Група супроводу Болонського процесу ухвалила рішення призупинити право представництва Російської Федерації та Білорусі в Болонському процесі, а також у робочих групах, усіх інших структурах і робочій програмі Європейського простору вищої освіти, повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Підґрунтям для рішення стала відповідна заява, яку підписали 39 урядових, 6 консультативних членів Болонського процесу та представники Європейського реєстру із забезпечення якості вищої освіти. Вдячний Секретаріату Групи супроводу Болонського процесу за підтримку України в цей непростий час", - написав він.

Додамо, що Болонський процес - це структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. Процес об'єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту. Цей процес дістав назву Болонського від назви університету в італійському місті Болонья, де були започатковані такі ініціативи.

Кабмін раніше денонсував три угоди про співпрацю в галузі науки та технологій з Білоруссю.

Нагадаємо, загроза участі білоруських збройних сил у війні Росії проти України зберігається. Також, за даними Міноборони України, залишається високою ймовірність завдання ракетно-авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

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