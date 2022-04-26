Вступники будуть складати мультидисциплінарний тест: з'явився демонстраційний варіант

Цього року випускники шкіл будуть складати мультипредметний іспит для вступу до вищих навчальних закладів: з'явився його демонстраційний варіант.

Кожен вступник-2022 до вишу тепер має можливість ознайомитися з варіантом НМТ-тесту перед його складанням. Демонстраційний варіант з'явився на сайті УЦОЯО.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Завантажити тест також можна у pdf-форматі, потренуватися виконувати завдання та навчитися розподіляти час. Тест також містить правильні відповіді. Це можливість одразу перевірити себе.

Наразі МОН працює над онлайн-версією пробного НМТ.

До слова, цього року через війну абітурієнти не складатимуть ЗНО. Натомість для вступу до вищих навчальних закладів впровадили мультипредметний іспит з трьох дисциплін: українська мова, математика та історія. Завдань з української літератури не буде. Загалом учасники ЗНО повинні виконати 60 завдань за 80 хвилин.

Як повідомлялося, українські абітурієнти, які бажають вступити до ВНЗ в Україні, але зараз перебувають у країнах Європи, можуть скласти ЗНО-2022 за місцем тимчасового проживання. Зробити це можна буде навіть у Європі.

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