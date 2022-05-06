Професор УжНУ з окопів читає лекції студентам (фото)

Чоловік несе службу в батальйоні тероборони.
Професор Ужгородського національного університету Федір Шандор між бойовими чергуваннями читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам.
Про це повідомляє український військовий Віктор Щадей на сторінці у Facebook.
"В перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам. Як і в мирному житті, Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які допомагають нашим військовим. Ну, а лекції студентам - це святе, їх пропускати не можна", – йдеться в дописі.
Фото: Віктор Щадей\Facebook
У перший день війни Федір Шандор прийшов до воєнкомату і несе службу в батальйоні тероборони. Наразі він - на Сході України.
Раніше стало відомо, що 15-річна українка сіла за кермо автомобіля та вивезла кількох важко поранених дорослих із Попасної в Луганській області до Бахмута на Донеччині.
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