Дмитро Комаров показав на відео знищений вертоліт окупантів під Харковом

Відомий журналіст та ведучий Дмитро Комаров, який вирушив на Схід України, аби показати, що після себе залишили російські окупанти на нашій землі, після візиту до Сєвєродонецька відвідав Харківщину.

На сторінці у Facebook знаменитість показав відео знищеного вертольота російських окупантів у полі у селі, що в Харківській області.

У ролику Комаров поміркував про російську армію.

"Вони вважають, що літера Z символізує силу і міць армії РФ, але насправді це символ підлості, жорстокості. Це уособлення тієї армії, яка вбиває мирне населення, ґвалтує, грабує, мародерствує. Z – символ армії, яка воює за старими радянськими підручниками і думає, що велика кількість людей, бронетехніки та колон, які йдуть, неймовірна кількість живої сили, яку ніхто не шкодує, – це запорука перемоги. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну показало, що сила не у того, в кого багато людей та ракет. Сила в того, у кого бойовий дух, настрій та кмітливість, жага до перемоги, інтелект, уміння користуватися технологіями. При цьому не маючи багато вертольотів, винищувачів та потужних ракет. Можна перемагати ворога, який, здавалося б, потужний в озброєнні, але немотивований та діє за старими шаблонами", – вважає Комаров.

Також ведучий наголосив, що Росія знищує 9 травня. За його словами, цей день більше не нестиме те, до чого ми звикли.

Комаров додав, що історія все розсудить, а росіяни неодмінно зрозуміють, як помилялися.

"Багатьом буде соромно за Z. Але буде вже пізно. Поки не зміниться нинішній кремлівський режим, зомбування населення продовжиться, дітей змушуватимуть, стоячи на колінах, тримати z-ки. А 9 травня зібрана по 200-250 рублів масовка пройде всіма містами Росії. А на Червоній площі брязкатимуть ядерною зброєю, загрожуючи всьому світу апокаліпсисом. Ганьба, від якої не відмитися", – додав знаменитість.

Нагадаємо, гурт "ДахаБраха" у США зібрав 100 тисяч доларів для України. Колектив відіграв 24 концерти.

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