Українські війська знищили безпілотник окупантів "Форпост" за понад $7 млн

Вранці 7 травня українські підрозділи повітряного командування "Південь" знищили черговий російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

Це сталося в момент, коли ворожий безпілотник намагався розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там зауважили, що безпілотник такого типу є дороговартісним апаратом, який оцінюють у понад 7 млн дол. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно протидіяти навалі агресора! Слава Україні!" – додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові прямим влучанням знищили протитанковий ракетний комплекс "Штурм-С" російських окупантів та зняли це на відео.

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