Юрій Горбунов отримав нову роботу на телеканалі 1+1

Програма "Сніданок з 1+1" в ефірі телеканалів ТЕТ та 2+2 та у прямому ефірі на YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

У сьогоднішньому ефірі до Руслана Сенічкіна та Нелі Шовкопляс доєднався ведучий "Голосу країни" та "Танців з зірками" Юрій Горбунов. Відтепер він офіційно доєднався до команди ведучих "Сніданку з 1+1" та буде зустрічати із українцями ранки у прямому ефірі ранкового шоу.

"Для мене повернення до ранкової програми це як повернення до альма-матер, до витоків. Це завжди приємно, щемливо, навіть надзвичайно інтимно і так само відповідально, як і великі розважальні шоу. Коли до великого шоу у тебе є можливість готуватись цілий тиждень, то тут – щоденна робота. Вона вимагає бути весь час в тонусі, в курсі усіх справ, щоб підтримати будь-яку тему, бути в курсі усього, що відбувається на фронті, в політиці, в медицині та інших сферах. Це щоденна відповідальна праця, тому я дуже радий мати можливість приєднатись до своїх колег та бути корисним", - прокоментував Горбунов.

До Міжнародного дня йоги новий ведучий "Сніданку з 1+1" влаштував тренування для Нелі Шовкопляс та Руслана Сенічкіна, виступивши в ролі інструктора. Як відомо, Юрій практикує заняття з йоги та говорить, що вони покращують його фізичний та моральний стан.

5 років разом: чому Юрій Горбунов обрав йогу

Окрім того, просто в ранковому ефірі, завдяки включенню, Юрій побачився із дружиною Катериною Осадчою, яка доєдналась до глядачів із Амстердаму, де сьогодні вестиме благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Подивитись телемарафон можна сьогодні о 20:00 СЕТ (21:00 за Києвом) на усіх телеканалах в межах марафону "Єдині новини", регіональних телеканалах Суспільного мовника та ін. Також трансляція відбуватиметься на YouTube-каналах 1+1 і Atlas Festival та платформах 1+1 Video і Vodafone TV.

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