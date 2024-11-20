З "Антитіл" через суд вимагали понад мільйон гривень: чим закінчилася справа

Артисти розповіли про судову тяганину з шахраями, яка тривала шість років.

З українського гурту "Антитіла" через суд намагалися стягнути понад мільйон гривень.

Судова тяганина розпочалася ще далекого 2019 року. Тоді, як повідомляють у своєму Instagram музиканти, волинські шахраї на чолі з Сергієм Лапковським запатентували ноту Ля та її фізичні й акустичні властивості. Після цього так звані "патентні тролі" подали позов до суду проти "Антитіл", нібито вони у своїх піснях незаконно використовували їхній патент.

Тим часом музиканти звернулися до правоохоронних органів та порушили кримінальну справу проти Лапковського, а також ініціювали процес скасування відповідного патентного права. Судову справу відновили влітку 2022 року.

Гурт "Антитіла"

Врешті, у травні 2024 суд відмовив Сергію Лапковському в позові проти "Антитіл", а також визнав його патент не дійсним. Чоловік подав апеляцію, але 20 листопада суддя остаточно закрив справу на користь музикантів. Лапковський тепер має виплатити "Антитілам" 50 тисяч гривень.

"Замість одного мільйона з кишень музикантів за користування темпом і гармоніями у своїх піснях — 50 тисяч грн з кишені шахрая Лапковського на користь гурту. До того ж суд скасував його абсурдний патент, відмовив у задоволенні всіх його претензій до гурту "Антитіла" та раз і назавжди закрив можливість шантажувати українських музикантів", - зазначили учасники колективу.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту O.Torvald Женя Галич висловився про творчість "Антитіл". Він заявив, що неоднозначно до неї ставиться, і пояснив чому.

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