З ексучасниці гурту НЕАНГЕЛИ Вікторії сповзла сукня під час участі у шоу

З артисткою стався конфуз.
Ексучасниця гурту НЕАНГЕЛИ, а нині сольна співачка Вікторія Смеюха опинилася у незручному становищі.
Днями артистка взяла участь у зніманнях проєкту "Хто зверху?". На шоу виконавиця завітала у мінісукні, яка підкреслила її пишний бюст. Однак коли Вікторію викликали на конкурс "скляна дошка", тоді вже зірка потішила й чоловічу частину глядачів.
Під час конкурсу співачка мала лягти на скляну дошку, яка постійно змінювала кут нахилу. І в цей момент вбрання артистки зіграло з нею злий жарт і почало сповзати. Вікторія ж на ситуацію відреагувала сміючись. На щастя знаменитості, сукня не встигла оголити її принади повністю.
Своєю чергою, шанувальники підтримали Вікторію та завалили її компліментами: "яка ти гарна! Дух перехоплює!", "найкрасивіша і найчарівніша дівчина, яка співає", "Віко, ти як пішла з НЕАНГЕЛІВ, - так погарнішала і розцвіла! Ти дуже розкішна дівчина".
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