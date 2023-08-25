Залаштунки "Світу навиворіт": Дмитро Комаров покаже, як знімались довоєнні випуски програми

Ведучий проєкту Дмитро Комаров та оператор Олександр Дмитрієв поділяться історіями зі зйомок, що перевернули їх уявлення про небезпечні подорожі



Сьогодні, 25 серпня, о 19:30 на "1+1 Україна" вийде ексклюзивний випуск тревел-шоу "Світ навиворіт" про закулісся знімального процесу. Нещодавно на телеекранах завершився колумбійський сезон програми, знятий до повномасштабного вторгнення. Тепер глядачам покажуть моменти з експедицій, які не потрапили в ефір, одразу з трьох країн – Колумбії, Еквадору та Пакистану. Це останні країни, в яких побувала команда проєкту до 24 лютого 2022 року.

Кадри з програми "Світ навиворіт"

Кадри з програми "Світ навиворіт"





"Коли ми почали готувати цей випуск, я подумав про те, що у всіх цих країнах відбуваються війни. Війни різні. В Еквадорі воюють мешканці племен. У Пакистані тривають кілька збройних конфліктів. У Колумбії – війни наркокартелів. Ми поговоримо про те, як ми сприймали ці війни тоді і як дивимося на них сьогодні. Повномасштабне вторгнення росії в Україну не лише змусило нас перервати зйомки колумбійського сезону, а й переосмислити події, які відбувалися з нами багато років. Ми змінилися, наше життя не буде таким як раніше. Але головні цінності залишаються незмінними, і добро обов'язково переможе зло", – розповів Дмитро Комаров.

Кадри з програми "Світ навиворіт"

У програмі покажуть найцікавіші кадри, які не потрапили до основних випусків. Дмитро Комаров поділиться досвідом ризикованих зйомок у Пакистані – тоді для безпеки команди "Світу навиворіт" місцева влада залучила 800 солдатів регулярної армії. Ведучий також розкриє глядачам організаційні моменти знімань. Він розповість, як під час підготовки репортажу йому вдалося зібрати разом героїв із віддалених поселень Амазонії без мобільного зв'язку. А оператор Олександр Дмитрієв згадає випадок, коли спробував себе в ролі ведучого проєкту серед еквадорських джунглів. Що з цього вийшло – покажуть у сьогоднішньому випуску.

Кадри з програми "Світ навиворіт"





Крім того, команда проєкту згадає найкурйозніші випадки у їхніх експедиціях. Наприклад, Олександр Дмитрієв розповість, як він ненароком проковтнув колумбійський смарагд, який збирався подарувати дружині.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Дмитро Комаров перебуває в Україні та фільмує злочини російських окупантів на українській землі.

Читайте також: