Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд вдруге став батьком

Популярний американський актор Елайджа Вуд, відомий за роллю Фродо у сазі "Володар перснів", вдруге став батьком.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю виданню Wall Street Journal.

Загалом, друга дитина актора з'явилася на світ понад рік тому. Кохана знаменитості Метте-Марі Конгсвед народила йому доньку, якій нині 14 місяців.

Як розповів Вуд, йому подобається батьківство. Він часто прокидається вночі, коли дитина плаче. Окрім того, знаменитість рано встає з ліжка, аби приготувати сніданок для сім'ї.

Елайджа Вуд з коханою / Фото: Getty Images

"Я прокидаюся десь між 5:30 і 6:30. У нас син є 3-річний і 14-місячна донька, і вона нас досить рано будить. Я люблю рано прокидатися, я люблю починати день", - поділився знаменитість.

Утім, більше подробиць про своє особисте життя, зокрема й про дітей, Елайджа не бажає розповідати. Актор зізнався, що не хоче виставляти сім'ю напоказ. Саме тому знаменитість так довго приховував появу доньки на світ.

Нагадаємо, Елайджа Вуд зі своєю коханою вже виховує спільного сина. Про народження первістка стало відомо 2020 року, хоча хлопчина з'явився на світ 2019-го.

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