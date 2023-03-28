Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд во второй раз стал отцом

Популярный американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в саге "Властелин колец", во второй раз стал отцом.

Об этом знаменитость рассказал в интервью изданию Wall Street Joiurnal.

В общем, второй ребенок актера появился на свет больше года назад. Возлюбленная знаменитости родила ему дочь, которой сейчас 14 месяцев.

Как рассказал Вуд, ему нравится отцовство. Он часто просыпается ночью, когда ребенок плачет. Кроме того, знаменитость рано встает с постели, чтобы приготовить завтрак для семьи.

Элайджа Вуд с возлюбленной / Фото: Getty Images

"Я просыпаюсь где-то между 5:30 и 6:30. У нас сын есть 3-летний и 14-месячная дочь, и она нас довольно рано будит. Я люблю рано просыпаться, я люблю начинать день", – поделился знаменитость.

Впрочем, больше подробностей о своей личной жизни, в том числе и о детях, Элайджа не желает рассказывать. Актер признался, что не хочет выставлять семью на показ. Именно поэтому знаменитость так долго скрывал появление дочери на свет.

Напомним, Элайджа Вуд со своей возлюбленной уже воспитывает совместного сына. О рождении первенца стало известно в 2020 году, хотя мальчишка появился на свет в 2019-м.

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