Зрадниця Ані Лорак відреагувала на смерть батька в Україні

Співачка-зрадниця Ані Лорак, відреагувала на смерть батька, заслуженого журналіста України Мирослава Куєка, який пішов з життя 18 квітня.

Скандальна виконавиця підтвердила втрату тата та присвятила рідній людині допис в Instagram. Співачка-зрадниця опублікувала архівне чорно-біле фото з батьком, де вона зображена із Мирославом Івановичем ще зовсім юною.

У дописі скандальна Ані Лорак російською написала, що тато назавжди залишиться в її серці.

"Прощавай, тату…Ти назавжди в моєму серці", - написала скандальна артистка.

Ані Лорак із батьком / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, батько Ані Лорак пішов з життя 18 квітня у віці 77 років. Відомо, що він перебував в Україні, а останні роки свого життя провів у місті Кіцмань, Чернівецька область.

Нагадаємо, Ані Лорак під час повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, залишилася жити в Москві. Співачка замовчує злочини окупантів на українських землях, проводить час у компанії путіністів та розважає росіян. За мовчазну підтримку війни в Україні Ані Лорак у жовтні 2022 року опинилася під санкціями від РНБО. Утім, співачку це, схоже, не засмутило. У березні, перед "виборами путіна" скандальна виконавиця подала документи на отримання російського громадянства.

Читайте також: