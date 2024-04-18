Предательница Ани Лорак отреагировала на смерть отца в Украине

Певица-предательница Ани Лорак отреагировала на смерть отца, заслуженного журналиста Украины Мирослава Куека, который ушел из жизни 18 апреля.

Скандальная исполнительница подтвердила потерю папы и посвятила родному человеку пост в Instagram. Певица-предательница опубликовала архивное черно-белое фото с отцом, где она изображена с Мирославом Ивановичем еще совсем юной.

В посте скандальная Ани Лорак на русском написала, что папа навсегда останется в ее сердце.

"Прощай, папа... Ты навсегда в моем сердце", — написала скандальная артистка.

Ани Лорак с отцом / Фото: instagram.com/anilorak

Отметим, отец Ани Лорак ушел из жизни 18 апреля в возрасте 77 лет. Известно, что он находился в Украине, а в последние годы своей жизни провел в городе Кицмань, Черновицкая область.

Напомним, Ани Лорак во время полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, осталась жить в Москве. Певица умалчивает преступления оккупантов на украинских землях, проводит время в компании путинистов и развлекает россиян. За молчаливую поддержку войны в Украине Ани Лорак в октябре 2022 года оказалась под санкциями от СНБО. Впрочем, певицу это, похоже, не смутило. В марте перед "выборами путина" скандальная исполнительница подала документы на получение российского гражданства.

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