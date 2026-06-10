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Бензин та дизель дешевшають: ціни на пальне на АЗС 10 червня
В Україні продовжується корекція цін на АЗС: деякі мережі знизили вартість бензину та дизеля.
Провідні мережі автозаправних станцій України 10 червня переглянули вартість пального. У середньому літр бензину А-95 коштує 75,91 грн, а дизельне пальне — 83,98 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
Більшість великих операторів АЗС скоригували свої цінники. Найпомітніше подешевшав автогаз — у деяких мережах його вартість зменшилася на 1 грн за літр. Окремі компанії також знизили ціни на дизельне пальне та ДП+ на 2 грн/л. Крім того, у низці мереж бензин А-95+ став доступнішим майже на 3 грн за літр.
Найвищі ціни на бензин і дизельне пальне наразі зафіксовані на АЗС мереж ОKKO, WOG і Socar. Водночас найвигідніші пропозиції для водіїв на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».
Ціни на пальне 10 червня 2026 року
UPG
А95 — 74,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 81,90 грн/л
ДП+ — 83,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — відсутній
Газ — 43,90 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 86,90 грн/л
ДП+ — 89,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — відсутній
Газ — 46,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 86,90 грн/л
ДП+ — 89,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — відсутній
Газ — 46,90 грн/л
KLO
А95 — 70,90 грн/л
А95+ — 75,40 грн/л
ДП — 81,40 грн/л
ДП+ — 83,90 грн/л
А100 — 82,50 грн/л
А92 — 67,90 грн/л
Газ — 43,40 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 87,90 грн/л
ДП+ — 90,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — відсутній
Газ — 46,90 грн/л
«Укрнафта»
А95 — 74,90 грн/л
А95+ — 77,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — відсутній
А92 — 69,90 грн/л
Газ — 44,90 грн/л
«БРСМ-Нафта»
А95 — 73,99 грн/л
А95+ — відсутній
ДП — 79,99 грн/л
ДП+ — відсутній
А100 — відсутній
А92 — відсутній
Газ — 43,49 грн/л
Нагадаємо, експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що в серпні — жовтні ціни на пальне в Україні можуть зрости до 95 грн за літр. Серед основних факторів ризику він називає геополітичну нестабільність і коливання цін на нафту. Враховуючи залежність українського ринку від світових тенденцій, загострення ситуації на Близькому Сході та можливі перебої в роботі Ормузької протоки можуть спричинити нове подорожчання пального, незважаючи на поточне зниження цін.