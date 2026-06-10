Бензин та дизель дешевшають: ціни на пальне на АЗС 10 червня

Автозаправка / © Associated Press

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Провідні мережі автозаправних станцій України 10 червня переглянули вартість пального. У середньому літр бензину А-95 коштує 75,91 грн, а дизельне пальне — 83,98 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Більшість великих операторів АЗС скоригували свої цінники. Найпомітніше подешевшав автогаз — у деяких мережах його вартість зменшилася на 1 грн за літр. Окремі компанії також знизили ціни на дизельне пальне та ДП+ на 2 грн/л. Крім того, у низці мереж бензин А-95+ став доступнішим майже на 3 грн за літр.

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Найвищі ціни на бензин і дизельне пальне наразі зафіксовані на АЗС мереж ОKKO, WOG і Socar. Водночас найвигідніші пропозиції для водіїв на «Укрнафті» та «БРСМ-Нафті».

Ціни на пальне 10 червня 2026 року

UPG

А95 — 74,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ДП — 81,90 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — відсутній

Газ — 43,90 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 86,90 грн/л

ДП+ — 89,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — відсутній

Газ — 46,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 86,90 грн/л

ДП+ — 89,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — відсутній

Газ — 46,90 грн/л

KLO

А95 — 70,90 грн/л

А95+ — 75,40 грн/л

ДП — 81,40 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

А100 — 82,50 грн/л

А92 — 67,90 грн/л

Газ — 43,40 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

ДП+ — 90,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — відсутній

Газ — 46,90 грн/л

«Укрнафта»

А95 — 74,90 грн/л

А95+ — 77,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 84,90 грн/л

А100 — відсутній

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 44,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А95 — 73,99 грн/л

А95+ — відсутній

ДП — 79,99 грн/л

ДП+ — відсутній

А100 — відсутній

А92 — відсутній

Газ — 43,49 грн/л

Нагадаємо, експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що в серпні — жовтні ціни на пальне в Україні можуть зрости до 95 грн за літр. Серед основних факторів ризику він називає геополітичну нестабільність і коливання цін на нафту. Враховуючи залежність українського ринку від світових тенденцій, загострення ситуації на Близькому Сході та можливі перебої в роботі Ормузької протоки можуть спричинити нове подорожчання пального, незважаючи на поточне зниження цін.

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