Чи будуть проблеми з виплатами пенсій — стало відомо

Не зважаючи на труднощі, які переживає Україна, пенсії з 1 жовтня, як і було заплановано, підвищили. Чи будуть проблеми з виплатами пенсій — в матеріалі ТСН.ua

Станом на 4 жовтня на пенсійні виплати направлено 3,5 мільярда гривень - 2 мільярди гривень на виплату пенсій через АТ "Укрпошта" та 1,5 мільярда гривень через уповноважені банки, — повідомили в Пенсійному фонді.

Ми пережили складну ситуацію на початку 2022 року і впоралися з нею — пенсії та соцвиплати нараховуються та виплачуються у строк. Зокрема, ми бачимо прогнозоване зростання відрахувань до Пенсійного фонду: надходження у січні – серпні становили 330 млрд грн, це на 50 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тому я впевнена, що зможемо виплачувати усі пенсії та соцдопомогу вчасно, — розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович

Водночас найближчим часом можливі нетривалі затримки з отриманням пенсій, — повідомила міністерка. Вони пов'язані з тим, що першочергово закриваються фінансові потреби ЗСУ, а потім — пенсійні та соціальні виплати.

"Якщо наша платіжка приходить одночасно з платіжкою ЗСУ, то першою опрацюють платіжку ЗСУ. Тобто платіжка Мінсоцполітики чекатиме, доки зберуть гроші для військових. Але ми — другі на черзі, тому зазвичай затримки через Казначейство незначні та переважно технічні. Звичайно, повномасштабна війна вносить свої корективи не лише до дохідної частини бюджету, а й у необхідність перенаправлення коштів за пріоритетними напрямками, зокрема військовими", — повідомила чиновниця.

Читайте також: