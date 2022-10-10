Будут ли проблемы с выплатами пенсий : стало известно

Несмотря на трудности, переживаемые Украиной, пенсии с 1 октября, как и было запланировано, повысили. Будут ли проблемы с выплатами пенсий — в материале ТСН.ua

По состоянию на 4 октября на пенсионные выплаты направлено 3,5 миллиарда гривен – 2 миллиарда гривен на выплату пенсий через АО "Укрпочта" и 1,5 миллиарда гривен через уполномоченные банки, сообщили в Пенсионном фонде.

Мы пережили сложную ситуацию в начале 2022 года и справились с ней – пенсии и соцвыплаты начисляются и выплачиваются в срок. В частности, мы видим прогнозируемый рост отчислений в Пенсионный фонд: поступления в январе – августе составили 330 млрд грн, что на 50 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому я уверена, что сможем выплачивать все пенсии и соцпомощь вовремя, – рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович

В то же время в ближайшее время возможны непродолжительные задержки с получением пенсий, — сообщила министерша. Они связаны с тем, что в первую очередь закрываются финансовые потребности ВСУ, а затем — пенсионные и социальные выплаты.

Если наша платежка приходит одновременно с платежкой ВСУ, то первой обработают платежку ВСУ. То есть платежка Минсоцполитики будет ждать, пока соберут деньги для военных. Но мы — вторые на очереди, поэтому обычно задержки через Казначейство незначительны и преимущественно технические. Конечно, полномасштабная война вносит свои коррективы не только в доходную часть бюджета, но и в необходимость перенаправления средств по приоритетным направлениям, в том числе военным", — сообщила чиновница.

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