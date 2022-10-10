Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення: деталі

У Миколаєві також не працюватимуть світлофори.

Сьогодні, 10 жовтня, у Миколаєві не вмикатимуть вуличне освітлення, також не працюватимуть світлофори.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Друзі, сьогодні вуличне освітлення в Миколаєві не вмикаємо. Також о 17:00 вимикаємо усі світлофори. Прошу водіїв дотримуватись правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Міський голова також попередив, що після 17:00 у Миколаєві скорочується кількість електротранспорту на вулицях міста.

Містян тако просять обмежити споживання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ракетної атаки Росії у багатьох містах України пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Так, близько 90% Львова – без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують.

В Офісі президента звернулися до українців із закликом обмежити за можливості сьогодні, 10 жовтня, споживання електроенергії через навантаження на електромережі після обстрілів країни-терористи РФ.

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