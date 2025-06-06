- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 68
- Час на прочитання
- 1 хв
Діти, які повернулись з депортації, отримають допомогу — скільки саме
Діти, яких повернули з окупації чи депортації, отримають одноразову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги дітям, які повернулися з окупованих територій або були депортовані до РФ. Сума допомоги становитиме 50 тисяч гривень.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики.
У міністерстві пояснили, що кошти мають допомогти родинам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини після повернення на підконтрольну уряду територію.
Отримати виплату зможуть законні представники дітей — після звернення до Державної служби України у справах дітей. Ця допомога не враховуватиметься при розрахунку середньомісячного сукупного доходу родини.
У Мінсоцполітики наголосили, що для кожної дитини, яка повертається з окупації, складається індивідуальний план повернення, який включає як безпосередню логістику повернення, так і низку післяприбуттєвих послуг.
Індивідуальний план охоплює три рівні підтримки — короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. До нього входять:
соціальні, медичні, психологічні та юридичні послуги;
реабілітація;
влаштування до сімейних форм виховання за відсутності родини;
підтримка самої родини дитини.
Нагадаємо, українці можуть отримати виплати на третю дитину 2025 року. Яка сума та як отримати у разі народження.