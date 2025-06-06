Діти, які повернулись з депортації, отримають допомогу — скільки саме

Діти, які повернулись з депортації, отримають допомогу. / © sprotyv.mod.gov.ua

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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання одноразової грошової допомоги дітям, які повернулися з окупованих територій або були депортовані до РФ. Сума допомоги становитиме 50 тисяч гривень.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

У міністерстві пояснили, що кошти мають допомогти родинам створити належні умови для реінтеграції та адаптації дитини після повернення на підконтрольну уряду територію.

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Отримати виплату зможуть законні представники дітей — після звернення до Державної служби України у справах дітей. Ця допомога не враховуватиметься при розрахунку середньомісячного сукупного доходу родини.

У Мінсоцполітики наголосили, що для кожної дитини, яка повертається з окупації, складається індивідуальний план повернення, який включає як безпосередню логістику повернення, так і низку післяприбуттєвих послуг.

Індивідуальний план охоплює три рівні підтримки — короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. До нього входять:

соціальні, медичні, психологічні та юридичні послуги;

реабілітація;

влаштування до сімейних форм виховання за відсутності родини;

підтримка самої родини дитини.

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