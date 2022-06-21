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"Газпром" недоплачує за транзит: "Нафтогаз" може звернутись до арбітражу

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"Газпром" недоплачує за транзит: "Нафтогаз" може звернутись до арбітражу

Фото: УНІАН

Російський "Газпром" знову недоплачує Україні за транзит свого газу.

Якщо це триватиме і надалі "Нафтогаз" звернеться до міжнародного арбітражу. 

Про це заявив керівник українського монополіста Юрій Вітренко. 

Вітренко зазначив, що Україна має право звернутись до арбітражу, якщо російський газовий монополіст не платить протягом 45 днів. Наступного місяця цей термін минає. 

"Наступного місяця цей термін спливає, і якщо не станеться дива - тобто "Газпром" змінить свою позицію, то це означатиме, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив Вітренко.

За словами, Вітренка Україна виконує усі домовленості з російським "Газпромом" щодо транзиту газу. 

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, чому в Росії забили на сполох через литовські санкції

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