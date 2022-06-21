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В Орбана заявили, що Угорщина підтримує статус кандидата України до ЄС

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В Орбана заявили, що Угорщина підтримує статус кандидата України до ЄС

Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримує надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.

Орбан порозмовляв з президентом України Володимиром Зеленськоим за кілька днів до саміту європейських лідерів у Брюсселі. 

Про позицію угорського прем’єра повідомив у Мережі держсекретар уряду Золтан Ковач.

"Прем'єр-міністр Орбан веде переговори з президентом України Володимиром Зеленським: Угорщина підтримує статус кандидата України до ЄС, і ми виступаємо за знищення бюрократичних бар'єрів на шляху вступу України до ЄС. Прем'єр-міністр Орбан нагадав, що Угорщина вже прийняла близько 800 тис. біженців з України", – йдеться в дописі Ковача.

Нагадаємо, раніше 21 червня про телефонну розмову з Орбаном повідомив Зеленський. За його словами, сторони домовились розвивати співпрацю в енергетичній сфері. А ще президент запросив голову угорського уряду приїхати до України.

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