Україні надали статус партнера ініціативи Тримор'я

Країни-учасниці Ініціативи трьох морів (12 країн Центральної Європи, які входять до ЄС) створили новий тип партнерства.

Цей статус партнера ініціативи Тримор'я надали Україні.

Про це у понеділок, 20 червня, повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я в Ризі, інформує TVN 24.

На відміну від стратегічного партнерства, яке пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією, нова форма партнерства адресована країнам, які є потенційними членам ЄС, або перебувають лише на шляху до отримання статуса кандидата до вступу до Євросоюзу.

"Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – окрім стратегічного партнерства – партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України. Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися", - сказав Дуда.

За словами польського президента, всі країни Тримор’я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

Він висловив сподівання, що Європейська рада ухвалить відповідне рішення наприкінці тижня під час свого засідання.

Нагадаємо, 20 червня, у Ризі відбувся саміт Ініціативи трьох морів. Він об'єднує 12 країн Європейського союзу, розташованих між Балтійським, Адріатичним та Чорним морями. На зустріч запросили з онлайн-виступом президента України Володимира Зеленського. Під час своєї промови Зеленський заявив, що Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів, і що потрібно знайти формат в якому можливо реалізувати її приєднання.

Україна об'єднає залізницю з європейською: виступ Зеленського на саміті Ініціативи трьох морів

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