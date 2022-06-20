Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 20 червня взяв участь в саміті Ініціативи трьох морів.

Голова держави наполягає на тому, що Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Потрібно знайти формат в якому можливо реалізувати приєднання.

Про це Володимир Зеленський сказав під час свого виступу на саміті.

“Україна має бути учасницею ініціативи Трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами цієї ініціативи. Ми маємо знайти формат, в якому могли б реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі інші країни можуть реалізувати свій потенціал: економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між нашими країнами, людьми та історичні основи життя в нашому регіоні”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що кожна сфера, якою ми можемо займатися разом з іншими державами, - про безпеку, і передусім - про логістику. Сьогодні Україна має зв’язок зі світом, який допомагає нам постачати зброю та гуманітарну допомогу, саме через морський шлях.

“І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також, не дай боже, загрожуватиме росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов'язок поглиблювати зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв'язки - це наша безпека”, - підкреслив президент України.

Україна також може задовольнити потреби всіх країн Триморья в енергетичному плані. Крім того, Володимир Зеленський наполягає на ще одній пропозиції - приєднання України до автотранспортного маршруту Via Carpatia, де наша країна могла б відігравати роль одного з логістичних центрів.

Ще один напрямок співпраці з країнами - підтримка проектів у сфері діджиталізації, посилення регіональних цифрових зв’язків.

Нагадаємо, що на Київщині виявили вже понад 1300 тіл мирних мешканців, яких вбили окупанти.

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