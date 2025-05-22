Професійний розвиток у міжнародній компанії: робота мрії у LEROY MERLIN

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

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«Ми — про людей. І клієнти, і працівники — це серце нашої компанії. Ми створюємо умови, де кожен може розкрити свій потенціал», — зазначає Анастасія Матіюк, HR-директорка мережі будівельних гіпермаркетів.

Кодекс етики: рівність для всіх

У компанії пишаються, що в усіх країнах, де представлений LEROY MERLIN, керуються єдиним для всіх Кодексом етики. Він гарантує рівність, повагу та гідне ставлення. Це не просто документ — це норма повсякденної взаємодії. Всі співробітники проходять навчання з етики, і кожен із них незалежно від статі, віку, національності чи фізичних можливостей має рівні умови і перспективи роботи у міжнародній команді.

На підтвердження понад 30 співробітників мають інвалідність і працюють у LEROY MERLIN на різних посадах. Для них створюється інклюзивне середовище, а завдання та обов'язки підбираються з урахуванням медичних карт.

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Кар’єрне зростання у компанії — за індивідуальним планом розвитку

LEROY MERLIN системно інвестує у внутрішній розвиток своїх співробітників. Той, хто приходить працювати на рядові посади, наприклад, продавцем-консультантом, за 2-3 роки може вирости до керівника сектору або координатора. Кар’єра до топ-позицій може зайняти до 10 років, пояснює HR-директорка Анастасія Матіюк. В компанії пишаються, що у центральному офісі до 75% керівного складу виросли всередині колективу.

«У нас є колеги, які починали продавцями чи логістами, а сьогодні керують напрямами або входять до топ-менеджменту», — додає HR-директорка.

У кожного співробітника в компанії є власний план розвитку, який формується з керівником підрозділу та HR-фахівцем. Він охоплює цілі, навички, тренінги, очікувані результати.

Що це дає:

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щорічна оцінка досягнень та амбіцій;

тренінги для новачків, спеціалістів, лідерів;

можливість проходити практику в інших ролях;

поступова підготовка до нової посади.

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Хочеш зростати — навчайся!

Навчання у ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна — це не разовий курс, а постійний процес, який супроводжує працівника з першого робочого дня. Кожен співробітник щороку проходить щонайменше 15 годин обов’язкових занять. Це лише мінімум для досвідчених співробітників, але зазвичай всі навчаються довше, залежно від ролі та потреб.

Новачки проходять адаптацію і працюють із наставниками, а для всіх без винятку є тренінги з корпоративних цінностей, культури компанії та знання про продукти. Продавців навчають, як ефективно працювати з клієнтами, керівники проходять програми з розвитку лідерських навичок.

Окрема частина культури — це обмін досвідом. У компанії підтримують ініціативи, де працівники тренують одне одного, діляться практичними знаннями й допомагають колегам розвиватися.

Благодійність LEROY MERLIN: кожен робить свій внесок

Компанія ЛЕРУА МЕРЛЕН прийшла в Україну, щоб створити гарні умови для життя людей. Після початку повномасштабної війни в країні був створений благодійний фонд Solidarity, який допомагає відбудовувати зруйновані бойовими діями об’єкти. Співробітники компанії також беруть участь у відновленні соціальної інфраструктури — власноруч у свій неробочий час допомагали декорувати приміщення лікарні і дитячого садочка в Бучі та Ірпені після того, як фонд Solidarity надав усе необхідне для їх відбудови.

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Голова благодійного фонду Solidarity Матьйо-Марі Арден зазначив: «Одна з головних цінностей нашої компанії — це вміння ділитися. Наші працівники допомагають не тому, що мусять, а тому що щиро хочуть. Хтось ділиться вміннями, хтось — знаннями, а хтось — власним часом. Ми організовуємо волонтерські акції: фарбуємо стіни, прибираємо приміщення після ремонту, декоруємо простір. Щоразу є щонайменше 20 наших колег, які добровільно приєднуються. І я завжди намагаюся бути серед них».

Фото: пресслужба ЛЕРУА МЕРЛЕН

Європейський стиль управління

ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна — складова частина великої міжнародної компанії, і її управлінська модель відповідає сучасним європейським стандартам:

прозорість в ухваленні рішень;

регулярні зустрічі співробітників із керівниками;

культура зворотного зв’язку;

реальні можливості впливати на процеси всередині команди.

Компанія працює повністю офіційно, з повним дотриманням законодавства, що включає офіційну зарплату, оплату відпусток та лікарняних та медичне страхування.

Крім того, для працівників передбачені щомісячні премії за прогрес — до 25% від зарплати, залежно від зростання товарообігу.

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Співробітники компанії цінують свої робочі місця. Про це красномовно свідчить те, що кожен третій працює в компанії 17 років, з відкриття торговельної мережі в Україні. LEROY MERLIN — це команда, яка націлена на успіх.