Робота влітку: де можна попрацювати та скільки за це платять

Шукачам роботи пропонують вакансії кур'єрів та "таємних" покупців у торгових мережах.

У червні 10% із запропонованих вакансій - це пропозиція підробітку влітку. Тоді, як у травні таких було лише 8%.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків міжнародного інтернет-рекрутменту grc.ua

Більшість роботодавців пропонують підробіток на неповний день (29% з усіх вакансій, що пропонують підробіток) та від 4 годин на день (23%). Також популярний формат тимчасової роботи (16%) та роботи ввечері (15%). Разові завдання пропонують нечасто (2%). У червні, порівняно з травнем, зросла кількість пропозицій підробітку в вихідні та святкові дні. Шукачам роботи пропонують вакансії кур'єрів та "таємних" покупців у торгових мережах.

grc.ua

Найбільше таких вакансій є у Києві та області (у червні їх кількість зменшилась на 5% в порівнянні з травнем), Дніпрі та області (4%) та Харкові та області (4%).

Щодо зарплати, то тут пропонують від 3 тис. грн (54% усіх актуальних вакансій) до 46,4 тис. грн. Вакансій, де пропонують гонорар 46,4 тыс. грн, є лише 5%. Така робота підійде ІТ-спеціалістам або експертам з маркетингу, реклами та диджитал-комунікацій. Так, наприклад, SMM-менеджер, орієнтований на західних клієнтів, може претендувати на зарплату від 700 доларів США, Python developer на тимчасовому проекті (до 2 місяців) може підзаробити від 2000 доларів США і більше.

Найбільше вакансій є для "таємних" покупців. В обов'язки кандидатів входить: проведення контрольних закупок продукції, фотофіксація результатів закупок та написання звітів. Ця професія є дуже затребуваною, адже послугами "таємних" покупців користуються бренди побутової техніки, дитячих товарів, косметичних засобів, інтернет-магазинів, супермаркетів та кафе. За 4-6 годин роботи пропонують до 5 тис. грн.

12% вакансій для бажаючих підзаробити - це пропозиції щодо роботи касирами-продавцями. Там платять 9-12 тис. грн. Ще 10% роботодавців шукають тимчасових співробітників в IT-сфері. Затребуваними є розробники, інженери, аналітики даних та ІТ-рекрутери.

Нагадаємо, дослідження показало, скільки в Україні заробляють медики та чи є вакансії.

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