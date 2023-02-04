Турецькі компанії продали Росії американську електроніку, яка потрібна армії - WSJ

Турецькі компанії минулого року експортували товари російським підприємствам, які перебувають під санкціями США через повномасштабне вторгнення РФ до України. Загальна сума угод становить щонайменше 18,5 млн доларів. У переліку продукції, що поставляється агресору, є і американські товари.

Про це пише видання Wall Street Journal.

За даними журналістів, щонайменше 13 турецьких компаній експортували до РФ низку товарів, зокрема пластмаси, гумові вироби та транспортні засоби. Також повідомляється, що фірми відправили до Росії як мінімум три партії товарів виробництва США. Крім цього, турецькі компанії відправили державі-агресору ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари на суму 16 млн доларів.

Видання також стверджує, що з Туреччини товари отримувала дочірня компанія російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння", яка виробляє системи озброєння для Військово-Морського флоту РФ, а також "Промтехнологія", що виготовляє гвинтівки для Збройних сил РФ. Ці підприємства також перебувають під санкціями США.

Цього тижня високопосадовці Міністерства фінансів США відвідали Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Оман, щоб припинити військові закупівлі РФ у цих країнах.

"На додаток до спроб позбавити Росію зброї, офіційні особи США також намагаються перекрити російські джерела основних товарів, що використовуються для виробництва військової техніки. Каучук, наприклад, використовується для виготовлення пластин, що захищають російські бойові танки Т-80. Американські санкції та експортний контроль також націлені на пластмаси, які потрібні Росії для виробництва танків, кораблів, шоломів та бронежилетів", — йдеться у публікації.

У публікації також йдеться, що РФ придбала у турецьких фірм кермові колеса для вантажівок та американські фільтри для двигунів, конвеєри та елеватори американського виробництва.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна шукає мирне врегулювання війни Росії проти України "на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю".