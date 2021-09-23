Уряд подовжив строки подання фінансової звітності

Подовжують строки подання річної фінансової звітності.
Кабінет Міністрів України затвердив постанову "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності".
Як повідомляє Міністерство фінансів України, зміни спрямовані на задоволення прохання підприємств і регуляторів щодо перегляду строків подання фінансової звітності разом з аудиторським звітом та містять узгоджену позицію Мінфіну, Держстату, ДПС та інших регуляторів щодо подовження таких строків з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Зокрема передбачається:
- подання підприємствами, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, до органів державної статистики та податкових органів до 28 лютого наступного за звітним роком двох форм – баланс і звіт про фінансові результати;
- подовжити строки подання підприємствами, які зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність, повного пакету річної фінансової звітності від 28 лютого на 30 квітня або 1 червня в залежності від вимог законодавства щодо дати оприлюднення фінансової звітності;
- подовжити строки подання підприємствами проміжної фінансової звітності від 25 на 30 число місяця, що настає за звітним кварталом.
- подовжити строк подання підприємствами, які складають фінансову звітність за МСФЗ, річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності за 2021 рік в єдиному електронному форматі до центру збору фінансової звітності до 31 грудня 2021 року.
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