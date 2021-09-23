Правительство продлило сроки представления финансовой отчетности

Проодлевают сроки представления годовой финансовой отчетности.

Кабинет Министров Украины утвердил постановление "О внесении изменений в Порядок представления финансовой отчетности".

Как сообщает Министерство финансов Украины, изменения направлены на удовлетворение просьбы предприятий и регуляторов по пересмотру сроков представления финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и содержат согласованную позицию Минфина, Госкомстата, ДПС и других регуляторов о продлении таких сроков с учетом требований Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

В частности предполагается:

представление предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, в органы государственной статистики и налоговых органов до 28 февраля следующего за отчетным годом двух форм — баланс и отчет о финансовых результатах;

— баланс и отчет о финансовых результатах; удлинить сроки представления предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, полного пакета годовой финансовой отчетности с 28 февраля на 30 апреля или 1 июня в зависимости от требований законодательства о дате обнародования финансовой отчетности;

удлинить сроки представления предприятиями промежуточной финансовой отчетности с 25 на 30 число месяца, следующего за отчетным кварталом.

продлить срок представления предприятиями, которые составляют финансовую отчетность по МСФО, годовой финансовой отчетности 2020 года и промежуточной финансовой отчетности за 2021 год в едином электронном формате в центр сбора финансовой отчетности до 31 декабря 2021 года.

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