Усе найкраще — дітям: Абрамович знайшов спосіб обійти санкції - The Guardian

Семеро дітей російського олігарха, наймолодшому з яких дев'ять років, стали бенефіціарами активів на суму щонайменше $4 млрд.

Російський олігарх Роман Абрамович, щоб захистити своє багатство, передав активи на кілька мільярдів доларів своїм дітям безпосередньо перед тим, як потрапив під санкції Заходу у відповідь на російське вторгнення в Україну.

Про це в п'ятницю, 6 січня, повідомила британська газета The Guardian з посиланням на документи, які є у розпорядженні видання.

У публікації йдеться, що десять трастових фондів Романа Абрамовича "були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року", за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну.

"Відповідними змінами семеро дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев'ять років, стали бенефіціарами активів, що зберігаються в цих фондах, на суму щонайменше чотири мільярди доларів", - стверджує газета, заявляючи, що сам олігарх не бачить в цій реорганізації нічого незаконного.

Ці активи включають нерухомість, яхти, гелікоптери та приватні літаки. Британській владі буде складно їх конфіскувати або заморозити, оскільки санкції не стосуються дітей олігарха, навіть якщо вони намагатимуться довести, що насправді їх контролює російський мільярдер.

Документи, отримані The Guardian, нібито походять від зламу фінансової установи, яка управляє коштами Абрамовича на Кіпрі.

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Як відомо, Євросоюз і Велика Британія в березні 2022 року включили російського олігарха до санкційних списків через його зв'язки з режимом у Москві.

Водночас Абрамович не потрапив під санкції США, що різко засудив опонент Кремля Олексій Навальний, який зараз перебуває у в'язниці, зазначивши, що деякі з його компаній "продовжують постачати метал Міністерству оборони Росії". У червні Сполучені Штати арештували лише два літаки Романа Абрамовича, підозрюючи, що вони були використані в порушення санкцій, прийнятих проти Росії.

У вересні олігарх зіграв свою роль у звільненні п'ятьох захоплених в Україні британців, за свідченнями одного з них, Абрамович був у літаку, яким вони вилетіли з Росії.

Нагадаємо, російський бізнесмен Роман Абрамович закрив угоду з продажу англійського футбольного клубу "Челсі".

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