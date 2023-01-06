Аліна Гросу вперше прокоментувала розрив з російським актором Полянським

Артистка чітко дала зрозуміти, що розійшлася з обранцем.
Українська співачка Аліна Гросу вперше заговорила про розрив з російським актором Романом Полянським.
Так, артистка поспілкувалася з шанувальниками у Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, були запитання й про стосунки з Полянським. Аліна зазначила, що наразі у подробиці розриву з екскоханим вдаватися не хоче, проте зазначила, що причиною розставання стала публічність їхнього роману:
"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це було моєю помилкою – показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім", - заінтригувала Гросу.
На запитання прихильника, чи сумує вона взагалі за Полянським, артистка відповіла: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".
Зазначимо, що востаннє Аліна Гросу згадувала Романа Полянського на початку лютого минулого року. Тоді вона привітала бойфренда з річницею знайомства. Проте місяць тому фани активно почали обговорювати, що Аліна вже давно не разом з Полянським. Й сама артистка натякала, що наразі самотня. Зокрема, вона випустила сумну пісню, де є рядки "Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима".
Окрім того, подейкують, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Полянський повернувся до Росії. Та 30 жовтня 2022 року Полянський разом з донькою від попередніх стосунків засвітився у Москві на прем'єрі стрічки палкого прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна.
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