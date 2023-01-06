Аліна Гросу вперше прокоментувала розрив з російським актором Полянським

Українська співачка Аліна Гросу вперше заговорила про розрив з російським актором Романом Полянським.

Так, артистка поспілкувалася з шанувальниками у Instagram і відповіла на запитання, які найбільше їх хвилюють. Зокрема, були запитання й про стосунки з Полянським. Аліна зазначила, що наразі у подробиці розриву з екскоханим вдаватися не хоче, проте зазначила, що причиною розставання стала публічність їхнього роману:

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це було моєю помилкою – показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім", - заінтригувала Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

На запитання прихильника, чи сумує вона взагалі за Полянським, артистка відповіла: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала сумувати".

Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що востаннє Аліна Гросу згадувала Романа Полянського на початку лютого минулого року. Тоді вона привітала бойфренда з річницею знайомства. Проте місяць тому фани активно почали обговорювати, що Аліна вже давно не разом з Полянським. Й сама артистка натякала, що наразі самотня. Зокрема, вона випустила сумну пісню, де є рядки "Перший новий рік, там де нас нема…Така самотня без тебе зима".

Аліна Гросу і Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, подейкують, що після повномасштабного вторгнення РФ до України Полянський повернувся до Росії. Та 30 жовтня 2022 року Полянський разом з донькою від попередніх стосунків засвітився у Москві на прем'єрі стрічки палкого прихильника Путіна, режисера Валерія Фокіна.

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